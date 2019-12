Mercedes GLE Coupé kommt ab 76.279 Euro

Mercedes bietet auch die neue Generation des großen Geländewagens GLE künftig wieder als Coupé an. Ab 76.279 Euro bestellbar, wird der Konkurrent von Autos wie Audi Q8, BMW X6 oder Porsche Cayenne Coupé laut Hersteller ab Sommer ausgeliefert.

Gemessen am Vorgänger geht das Coupé aber ein wenig in die Länge und bietet jetzt bei 4,94 Metern einen bequemeren Zustieg zum Fond und ein Plus an Beinfreiheit für die Hinterbänkler. Außerdem wächst der Kofferraum um 70 auf 655 bis 1790 Liter.