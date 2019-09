So denken Zulieferer das Auto der Zukunft voraus

Es beobachtet und vermisst seine Fahrer, warnt in 3D oder fährt gleich ganz allein. Das intelligente Auto von Morgen ist ein feinfühliger Kontrollfreak - für mehr Sicherheit und Komfort.

Elegant in das Fahrzeugdach integriert sind verschiedene Sensoren auf dem IAA-Stand von Webasto.

Verschiedene Beleuchtungsszenarien, Sitzstellungen und Anzeigen im Armaturenbrett passen sich im «Cockpit der Zukunft» von Hella und Faurecia der jeweiligen Situation an.

Das «Cockpit der Zukunft»: Auf der IAA zeigen die Zulieferer Faurecia und Hella, wie sie am Bedienkonzept der Zukunft arbeiten.

Stefan Wetzel, Projektleiter des Bereichs Networked Mobility, demonstriert am Stand von Continental auf der IAA 2019 das Armaturenbrett der Zukunft.

Zulieferer ZF demonstriert das mit Faurecia entwickelte «Safe Human Intercation Cockpit», in dem Sensoren und Informationssysteme den Fahrer unterstützen.

Wie der Dialog zwischen Mensch und Maschine abläuft, ist aber nur ein Aspekt, den Zulieferfirmen auf der IAA (Publikumstage: 12. bis 22. September) in Frankfurt präsentieren.

Denn die Zulieferindustrie ist die große Unbekannte in der Autoproduktion, ihre Rolle steht selten im Fokus der Öffentlichkeit. «Die Zulieferer produzieren bildlich gesprochen die Legosteine, und der Autobauer setzt sie zusammen», erklärt der Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer von der Uni Duisburg-Essen.

Ein anderes, in Frankfurt präsentiertes Bosch-System, das ein Jahr später im Auto ankommen könnte, filmt und scannt die Insassen. Erfasst werden Kopfhaltung, Blickrichtung, häufiges Blinzeln. Dies diene neben der Sicherheit dem Komfort, betont Bosch. Individuelle und gespeicherte Einstellungen, etwa der Sitze, könnten automatisch abgerufen werden. Auch dienten die gewonnenen Daten dazu, den Fahrer etwa bei Müdigkeit, Ablenkung oder Fehlbedienung verlässlicher zu warnen als bisher.

Wie Mensch und Maschine sich in den kommenden Jahren in der Verantwortung abwechseln könnten, zeigt Continental anhand eines aufgeschnittenen Innenraum-Modells. Innen blickt man auf ein Display, das sich über die gesamte Fahrzeugbreite streckt. Fährt der Fahrer, zeigt es nur wichtige Infos etwa zu Tempo oder Wegführung an. Für weniger Ablenkung erscheinen einige Bedienelemente erst bei Annäherung mit dem Finger.