Die neuen Mercedes-Modelle auf der IAA

Mercedes stellt im September auf der IAA in Frankfurt neue Modelle vor - einige Klassen stehen unter Strom. Was der Hersteller vorab dazu bekannt gegeben hat.

Stuttgart (dpa/tmn) - Mercedes stellt auf der IAA einige Neuheiten vor (12. bis 22. September). Der Hersteller präsentiert im September die V-Klasse mit Elektroantrieb und die A- und B-Klasse als Plug-In-Hybriden. Das teilte der Hersteller im Vorfeld der Premiere in Frankfurt mit.

Mercedes legt die V-Klasse an die Leine. Die Großraumlimousine kommt zum Jahreswechsel als EQ V mit Elektroantrieb - als zweites Modell nach dem Geländewagen GLC. Das teilte der Hersteller im Vorfeld der IAA-Premiere in Frankfurt mit.

Von außen nur marginal modifiziert, fährt der EQ V mit einem 150 kW/204 PS starken E-Motor und einem 100 kWh großen Akku im Wagenboden. Dieser ermöglicht laut Mercedes eine Reichweite von bis zu 405 Kilometern. Er kann binnen 15 Minuten für 100 Kilometer nachgeladen werden. Von 10 auf 80 Prozent Ladestand schafft es der Akku an der entsprechenden Säule in weniger als 60 Minuten.

Trotz des großen Akkus im Wagenboden bleibe die volle Flexibilität der V-Klasse erhalten, teilt Mercedes weiter mit. Der Laderaum, der in zwei Längen angebotenen V-Klasse, ist unverändert groß, und die Sitze können nach wie vor flexibel verschoben und gedreht werden.

Die Modelle sollten noch in diesem Jahr in den Handel kommen. Die Preise beginnen für die B-Klasse bei 36 774 Euro. In der A-Klasse kostet der Teilzeitstromer als Fünftürer 36 944 Euro und als Limousine 37 301 Euro. #