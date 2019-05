1000 Autos auf Berlins Straßen sind 60 Jahre oder älter

Rund 1000 Oldtimer in Berlin haben 60 Jahre oder mehr auf dem Buckel. Damit waren am 1. Januar 2019 etwa 100 dieser alten Autos mehr zugelassen als noch ein Jahr davor.

Liegt das Erstzulassungsdatum eines Fahrzeugs mindestens 30 Jahre zurück, kann dessen Besitzer ein «H»-Kennzeichen beantragen. Dies wird allerdings nur erteilt, wenn das Fahrzeug weitgehend dem Original entspricht und in einem guten Zustand ist.

Für Besitzer von «H»-Kennzeichen ist die Kfz-Steuer günstiger. Außerdem dürfen historische Autos auch ohne Katalysator gefahren und in Umweltzonen benutzt werden.

