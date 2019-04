E-Scooter: Elektro-Tretroller bald auch bei uns

Tretroller mit Elektroantrieb sind in vielen Städten der Welt beliebt. Auch hierzulande ist die Nachfrage groß. Eine Zulassung für E-Scooter zu bekommen, ist allerdings nicht leicht. Das soll sich nun ändern.

Vor allem in den Metropolen der USA gehören E-Scooter längst zum Straßenbild. Auch in Europa - etwa in Österreich und in der Schweiz - sausen sie zunehmend am Stau vorbei. Dass sie in Deutschland bisher kaum zu sehen sind, liegt daran, dass sie kaum zugelassen werden. Und wer sie auf der Straße nutzt, dem drohen eine Geldbuße und ein Punkt in Flensburg.