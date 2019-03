Fahrverbote: Was Dieselfahrer wissen müssen

Das Verwaltungsgericht Berlin hat über Fahrverbote für Dieselfahrzeuge entschieden. Die wichtigsten Fragen und Antworten für Autofahrer.

Fahrverbote für Dieselautos: Dafür haben Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts und des Verwaltungsgerichts Berlin den Weg freigemacht. Doch was heißt das konkret? Ab wann dürfen Diesel-Fahrer nicht mehr in die Stadt? Welche Diesel-Normen sind betroffen, und was bedeutet das für die Autofahrer in der Hauptstadt?