Auto angezündet: Zahlt die Versicherung?

In einigen deutschen Großstädten werden immer wieder Autos angezündet. Wer zahlt die Brandschäden am Fahrzeug, wenn ein Feuerteufel zugeschlagen hat?

Wird an einem Auto Feuer gelegt, zahlt in der Regel die Teilkaskoversicherung, sagt der TÜV Nord. Durch sie sind alle Brandschäden gedeckt - auch solche, die Brandstifter verursacht haben. Beglichen wird der Wiederbeschaffungswert, also der Preis eines gleichwertigen Fahrzeugs auf dem Gebrauchtmarkt. Eine vereinbarte Selbstbeteiligung muss der Versicherungsnehmer zahlen.