Taxischein machen: Voraussetzungen, Anforderungen, Kosten

Dieser Artikel ist nicht mehr aktuell und wird zeitnah gelöscht. Am 02. August 2021 ist eine Novelle des Personenbeförderungs-Gesetzes (PBefG) in Kraft getreten. Das neue Gesetz sieht vor, dass Ortskundeprüfungen für Taxifahrer*innen wegfallen. Sie müssen aber ein aktuelles Navigationsgerät haben, auch per Smartphone. Die aktuellen Anforderungen zur Erteilung einer Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung (P-Schein) sind im Service-Portal des Landes Berlin einsehbar.