Wintercheck: So machen Sie das Auto winterfest

Schon bald machen Nebel, Glätte und Kälte den Autofahrern das Leben schwer. Noch vor dem ersten Frost sollte Ihr Auto winterfest sein. Die Checkliste.

Winterreifen aufziehen

Winterreifen sollten unbedingt vor dem ersten Schneefall aufgezogen werden. Die Autofahrerclubs raten, von Oktober bis Ostern mit Winterreifen zu fahren. Schon bei Temperaturen um plus 5° Grad beginnt die Gummimischung von Sommerreifen hart zu werden und an Haftung zu verlieren. Außerdem ist laut Straßenverkehrsordnung die Ausrüstung des Fahrzeuges an die Wetterverhältnisse anzupassen.

Eine einfache Formel hilft, auf das Richtige zu achten. 4×4x4 = 4 gleiche Reifen x mindestens 4 Millimeter Profil x maximal 4 Jahre alt.

Achtung: Wer nur mit Sommerreifen fährt, verliert im Schadensfall seinen Versicherungsschutz und bringt sich und andere in Gefahr.