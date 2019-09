Dooring-Unfälle verhindern

Der Autofahrer reißt die Tür auf, der Radfahrer kann nicht mehr ausweichen und prallt dagegen. Solch ein Unfall lässt sich mit diesen Tipps vermeiden.

Um die Kollisionsgefahr mit von hinten nahenden Radlern zu minimieren, sollten Autofahrer vor dem Aussteigen nicht nur in den Rückspiegel schauen und die Tür sehr langsam öffnen. Was Autofahrer noch tun können, verrät der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV).

Fahrertür mit rechter Hand öffnen

Es gelte auch, den Blick über die linke Schulter nicht zu vergessen. Ein Tipp dabei: Die Fahrertür stets mit der rechten Hand aufmachen. Denn so drehe sich der Oberkörper, was die Blickrichtung fast automatisch seitlich nach hinten führe, so der GDV. Die Maßnahme wird auch "Holländischer Griff" genannt.