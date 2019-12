Autofahren an den Feiertagen: 10 Tipps gegen Stress

Verwandte besuchen, in den Urlaub fahren, einkaufen: Vor und während der Festtage ist auf den Straßen besonders viel Verkehr. Zehn Tipps, damit Autofahrer entspannte Feiertage erleben.

Zum Ende des Jahres müssen sich Autofahrer auf Stress und Hektik einstellen: Kurz vor Weihnachten und zu Silvester sind die Straßen verstopft, in den Parkhäusern steigt die Gefahr für Auffahrunfälle, und zu Silvester wird das Auto mit Böllern beworfen. Zehn praktische Tipps zum Fahren an den Festtagen.

1. Rechtzeitig losfahren «Oftmals haben Kaufhäuser, die etwas außerhalb liegen, größere Parkplätze», sagt Constantin Hack vom Auto Club Europa (ACE). Wer schon morgens ins Einkaufszentrum fährt, hat die größten Chancen auf einen Stellplatz.

2. Einkäufe sicher transportieren Am besten sichern Autofahrer Geschenke mit Spanngurten und Netzen ab. Schwere Gegenstände gehören nach unten- allerdings nicht in den Fußraum von Fahrer oder Beifahrer. Autofahrer können sich die Artikel auch liefern lassen. Das bieten viele Kaufhäuser gegen einen Aufpreis an.

3. Geschenke nicht im Kofferraum lagern Schließfächer eignen sich besser als Geschenklager als der Kofferraum. Wertgegenstände haben im Auto nichts zu suchen. «Langfinger wissen, dass zur Weihnachtszeit mehr zu holen ist», warnt Hack vom ACE. Deshalb sollten Autofahrer lieber in ein Schließfach investieren.

4. Kein Alkohol am Steuer Von Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt lassen Autofahrer besser die Finger. «Wer trinken möchte, sollte auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen», rät Maxi Hartung vom ADAC.



5. Weihnachtsbaum sicher transportieren Transportieren Fahrer die Tanne auf dem Autodach, gehört die Spitze nach hinten. Sie wird mit Spanngurten auf dem Dachgepäckträger festgezurrt. Der Baum kann auch im Auto transportiert werden: Ragt er 1 Meter oder mehr über das Fahrzeugheck hinaus, muss die Spitze mit einem roten, mindestens 30 mal 30 Zentimeter großen Tuch gekennzeichnet werden. Weiter als 1,5 Meter darf der Weihnachtsbaum nicht überstehen.

6. Auto nicht weihnachtlich schmücken Im oder am Auto haben Lichterketten nichts zu suchen. «Sie können andere Autofahrer irritieren», sagt Hebert Engelmohr vom Automobilclub von Deutschland (AvD). Anderer Schmuck wie Weihnachtskugeln oder Zweige können sich lösen und vom Verkehr ablenken. Wer sich als Weihnachtsmann verkleidet, sollte darauf achten, dass das Kostüm Sicht und Bewegungsfreiheit nicht behindert.

7. Spritpreise im Auge behalten «Der Spritpreis muss an Weihnachten und Silvester nicht zwangsläufig nach oben gehen», sagt Hartung. Engelmohr rät Autofahrern, Tankstellen, die sie regelmäßig anfahren, im Blick zu behalten.

8. Zum Jahreswechsel wachsam sein Hartung rät Autofahrern, an Silvester extrem vorsichtig zu fahren. «Man muss mit Betrunkenen am Straßenrand rechnen.» Die sind meist auch noch schick in Schwarz gekleidet, weshalb man sie im Dunkeln kaum erkennt.

9. Auto zu Silvester in Sicherheit bringen Nicht so toll finden es Autofahrer, wenn Raketen auf dem Auto landen. «Wenn die Rakete vom Himmel fällt, ist sie so ausgebrannt, dass sie in der Regel keinen Schaden mehr anrichtet», erklärt ACE-Experte Hack. Am besten steht das Auto an Silvester in der Garage oder in einem Car-Port.



10. Schäden bei der Versicherung melden «Bei Vandalismusschäden greift die Vollkaskoversicherung», erklärt Kathrin Jarosch vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft. Autofahrer sollten allerdings durchrechnen, ob es nicht günstiger ist, für den Schaden selbst zu zahlen. Denn eine Prämienhochstufung durch die Versicherung und ein eventuell vereinbarter Selbstbehalt können teurer werden als der eigentliche Schaden.

