Fahrradträger am Auto: Oben drauf oder hinten dran?

Es gibt verschiedene Arten von Fahrradträgern, doch nicht alle sind sicher und stabil. Die Radträger im Vergleich plus Tipps zu Montage und Nutzung.

Grundsätzlich gibt es für Autos drei Arten von Fahrradträgern: fürs Dach, für die Anhängerkupplung und die Heckklappe. «Die sicherste Variante sind Systeme auf der Anhängerkupplung», sagt Testingenieur Andreas Rigling vom ADAC. Diese ließen sich außerdem am komfortabelsten beladen. Je nach System werden die Räder mit Schraubverbindungen, Riemen oder Ösen fixiert.

Viele Fahrradträger für die Anhängerkupplung können nach hinten weggeklappt werden, so dass der Kofferraum zugänglich bleibt, nennt Rigling einen weiteren Vorteil. Der Nachteil im Vergleich zu einem Dachträger: Die Sicht nach hinten wird eingeschränkt. Und mit Preisen ab etwa 250 Euro sind Systeme für die Anhängerkupplung recht teuer.

Heckklappen-Fahrradträger sind meist günstiger, aber weniger empfehlenswert. Sie werden in die Fuge zwischen Karosserie und Kofferraumklappe eingehakt und mit Spanngurten fixiert. «Diese Hirschgeweihe sind gefährlich», urteilt Ernst Brust, öffentlich bestellter Sachverständiger des Prüfunternehmens Velotech. Bei der Montage und durch ständige Bewegung werde leicht der Fahrzeuglack zerkratzt, außerdem könnten sich die Gurte während der Fahrt lockern.

Dachträger verändern das Fahrverhalten des Autos

Außerdem sei ein Dachaufbau windanfällig: «Die Querbelastung zerrt an den Befestigungselementen», sagt Brust. Es sei daher besonders wichtig, Schraubverbindungen und Halterungen bei längeren Fahrten zwischendurch zu überprüfen. Beachten müssen Autofahrer auch das veränderte Fahrverhalten ihres Wagens. «Beim Dachtransport ist der Schwerpunkt höher, das macht sich vor allem in Kurven bemerkbar. Beim Hecktransport kann das Heck eher ausbrechen», erläutert Rigling. Moderne ESP-Systeme korrigierten dies in der Regel gut.