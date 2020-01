Sitzpolster im Auto reinigen

Mit dem richtigen Reinigungsmittel können Autofahrer viele Flecken selbst von Sitzpolstern entfernen. Wie die Sitze wieder sauber werden - und wann der Profi ran muss.

Bei Fleck sofort aktiv werden

Ist Ketchup oder Cola gerade erst aufs Polster getropft, greifen Autofahrer schnell zum Taschentuch. Was noch nicht eingezogen ist, wird so vorsichtig aufgenommen, sagt Graf. «Damit zieht nicht alles in Polster.» Dabei sollte man jedoch nicht rubbeln. Dadurch wird der Schmutz in den Sitz gerieben.