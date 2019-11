Hartnäckige Gerüche aus dem Auto entfernen

Riecht das Auto muffig, hilft nur Putzen. Experten verraten, wo im Auto sich die schlechten Gerüche verstecken - und wie man sie wieder loswird.

Vor allem in älteren Autos sind hartnäckige Gerüche oft ein Problem. Der Lack glänzt, der Motor schnurrt und das Öl ist frisch gewechselt. Der Gebrauchtwagen sieht gut aus und kostet wenig. Doch die Nase spielt nicht mit: Das Auto müffelt. Im Laufe der Jahre haben sich Rauch, Schimmel, Essensreste und Hundehaare auf Teppichen und Polstern angesammelt.

Eine weitere Geruchsquelle bei Autos kann die Klimaanlage sein. In ihr verbinden sich mit der Zeit Mikroorganismen mit Staub. «Das riecht wie ein alter, feuchter Keller», sagt Carsten Graf, Technikexperte beim ADAC.

Als günstige Alternative zu Autoparfüms und Duftbäumen empfiehlt er Waschpulver, entweder in einem kleinen Schälchen oder im Aschenbecher. Wenn das Pulver nach einiger Zeit flockt, kann es einfach weggesaugt werden. Beim beliebten Geruchskiller «Kaffee» rät Herrmann zur Vorsicht. Kaffee enthält Öle, die mit der Zeit ranzig werden - und dann auch so riechen.

Bei Ledersitzen reiche einmal im Jahr feuchtes Abwischen und eine anschließende Behandlung mit spezieller Lederpflege. Dadurch bleiben die Bezüge geschmeidig. «Wer einmal im Monat sein Fahrzeug gründlich aussaugt, die Scheiben putzt und den Kunststoff mit einem feuchten Lappen reinigt, wird mit üblen Gerüchen wenige Probleme bekommen», sagt Herrmann. Vorausgesetzt, der Fahrer verzichtet auf die Zigarette im Auto. Denn der Qualm dringt überall ein: vom Teppich über die Polster bis in den Dachhimmel. Eine Frischekur wird dann aufwendiger.

Gegen Gerüche hilft zügiges Handeln

Bei kleinen Malheurs, wie verschüttetem Saft oder Kaffee, ist zügiges Handeln nötig: Anhalten, die Flecken abtupfen oder an der nächsten Tankstelle absaugen, damit so wenig Feuchtigkeit wie möglich in die Polster eindringen kann. Handwarmes Wasser auf einem Lappen habe eine erste reinigende Wirkung. Herrmann warnt aber vor zu viel Wasser und vor zu starkem Rubbeln: «Dadurch wird der Fleck nur größer.»