Feuchtigkeit im Auto mit Salz und Zeitungen bekämpfen

Wenn Feuchtigkeit ins Auto gelangt, kann das schwere Folgen haben. Wie man Nässe im Fahrzeug beseitigt.

Einer Kundin schwappte beim Bremsen plötzlich Wasser über die Füße. In der Werkstatt stellte sich dann heraus: Unter der Fußmatte hatte sich eine Pfütze angesammelt, berichtet Michael Schneider von der Kfz-Innung Sachsen-West in Chemnitz. Ein Extremfall. Aber soweit kann es tatsächlich kommen, wenn unbemerkt Wasser ins Auto gelangt. Und das wiederum passiert relativ häufig.

Oft tragen Fahrer und Beifahrer selbst die Feuchtigkeit ins Auto. Im Winter geschieht das, wenn noch Schnee an den Schuhen klebt. Auch durch regennasse Kleidung und Regenschirme gelangt Wasser in den Innenraum. Dann beschlagen die Scheiben, und vor der Fahrt muss erst einmal das Gebläse für freie Sicht sorgen. «Das ist ärgerlich, aber nicht sonderlich tragisch», sagt Vincenzo Lucà vom TÜV Süd.

Sind die Teppiche sehr nass, ist es gut, wenn der Fahrer sie zum Trocknen herausnehmen kann. Allerdings funktioniere das bei vielen modernen Autos nicht, sagt Lucà. Dann geht auch, Zeitungen auf die Teppiche zu legen. Sie saugen die Nässe heraus. «Die muss man dann natürlich tauschen.» Lucà empfiehlt zudem, den Wagen ein oder zwei Tage in die Garage zu stellen, damit er austrocknen kann. Vorher prüfen Fahrer besser auch, ob die Entlüftungslöcher im Kofferraum frei sind: «Die sind gerne mal zugestellt.»

Mehr Auswirkungen als die Feuchtigkeit, die Fahrer und Passagiere ins Auto tragen, hat Nässe, die durch poröse Dichtungen eindringt. «Bei Regen läuft das Wasser dann in den Innenraum», sagt Lucà. So können Pfützen im Fußraum entstehen. Dichtungen austauschen und den Wagen trockenlegen - das sei dann eher ein Fall für die Werkstatt.

Regenabläufe von Schmutz befreien

Probleme können Autobesitzer auch dann bekommen, wenn die Regenabläufe verstopft sind. Sie sitzen zum Beispiel am Schiebedach - falls der Wagen eines hat - und vorne zwischen der Frontscheibe und der Motorhaube. Auch die Türen haben Abläufe nach unten, beschreibt Schneider. Wenn sich dort zu viel Dreck oder Laub angesammelt hat, gelangt das Wasser nicht mehr durch die Kanäle und sucht sich andere Wege. «Es läuft immer zum tiefsten Punkt», sagt Paulus - etwa in die Fußräume oder Radmulden. Wenn sich dort Steuerungsgeräte befinden, können sie in Mitleidenschaft gezogen werden.