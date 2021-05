Cumberland Restaurant eröffnet am Kurfürstendamm

Die Räumlichkeiten des ehemaligen Restaurant Grosz erleben nach umfangreichen Umbauarbeiten eine ambitionierte Neueröffnung. Küchendirektor Dennis Melzer und Restaurantleiter Felix Kress möchten das Cumberland Restaurant zu einem kulinarischen Treffpunkt in hochwertiger Atmosphäre werden lassen. Das 100 Plätze fassende Gourmet-Restaurant ist in zwei Bereiche gegliedert: im vorderen Teil können die Gäste ohne Platzreservierung Speisen. Der hintere Bereich ist für gehobenere Küche vorgesehen – sei es in Menüform oder à la Carte. Der genaue Eröffnungstermin ist noch nicht bekannt.