Kontaktlose Lieferung: Lieferando-Kuriere sollen Essen nur noch abstellen

Die Kuriere des Essens-Lieferdienstes Lieferando.de sollen den Kunden die Bestellung künftig nur noch vor die Tür stellen und klingeln - warten bis geöffnet wird, müssen sie aber weiterhin.

«Aufgrund der jüngsten globalen Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus führt Lieferando.de die kontaktlose Lieferung für alle Restaurants auf der Plattform ein», teilte die Lieferando-Mutter Takeaway mit Sitz in den Niederlanden am 13. März 2020 mit. «Diese Maßnahme tritt in ganz Europa in Kraft.»