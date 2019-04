Maison Umami eröffnet in Friedrichshain

Wie schon den Filialen in Kreuzberg und Prenzlauer Berg setzen die Küchenchefs des Maison Umami in Friedrichhain bei Ihrem Mix aus kreativer und traditioneller asiatischer Küche auf Bio-Zutaten. Auf der Speisekarte stehen diverse Rolls, Phos, Bowls und Salate sowie Kuchen und Kekse. Für Vegetarier hält das Restaurant ein große Auswahl an fleisch- und fischfreien Varianten bereit. Am 9. Mai 2019 wird im Maison Umami mit geladenen Gästen die Neueröffnung gefeiert. Danach kommt die breite Öffentlichkeit auf ihre Kosten.