Spätkauf überfallen – Die Polizei bittet um Mithilfe

Nr. 1741

Mit der Veröffentlichung von Fotos bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Identifizierung eines Mannes, der am 16. Januar 2020 gegen 10 Uhr einen Spätkauf in der Emserstraße in Neukölln überfallen haben soll. Der Gesuchte soll den Verkaufsraum betreten und mit einem Pfefferspray in der Hand die Herausgabe von Geld gefordert haben. Anschließend flüchtete er mit der Beute.