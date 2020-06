Landfriedensbruch am Fußballstadion – Polizei bittet um Mithilfe

Nr. 1431

Die Polizei Berlin sucht mit einem Bild nach einem Mann, der am 2. November 2019 an einem Landfriedensbruch an einem Fußballstadion in Köpenick beteiligt gewesen sein soll. Der Gesuchte soll sich anlässlich des Berliner Stadtderbys zwischen dem 1. FC Union Berlin und Hertha BSC am Stadion „An der Alten Försterei“ im Bereich des Zugangs „Waldkasse“ unter rund 300 Heimfans der aktiven Fanszene des 1. FC Union Berlin aufgehalten haben und soll dieser zuzurechnen sein.