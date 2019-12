Mehrere Häuser und Autos beschmiert

Nr. 3047

In der vergangenen Nacht beschmierten unbekannte Täter mehrere Fahrzeuge und Hauswände in Friedrichshain. Bisherigen Erkenntnissen zufolge bemerkte ein Zeuge gegen 22.40 Uhr drei Personen beim Sprayen in der Dolziger Straße und alarmierte die Polizei. Die drei Täter flüchteten kurz darauf jedoch unerkannt. Durch die Einsatzkräfte wurden Farbschmierereien an fünf Hauswänden der Dolziger Straße festgestellt. Zudem wurden ein Volvo, ein Audi und ein Tesla, die in der Dolziger Straße parkten, mit Farbe beschmiert. Der Staatsschutz beim Landeskriminalamt Berlin ermittelt.