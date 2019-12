Fußgängerin zwischen Bus und Fahrbahnkante geraten

Nr. 3045

Eine Fußgängerin verletzte sich gestern Nachmittag bei einem Verkehrsunfall in Staaken. Gegen 15.30 Uhr versuchte die 76-Jährige noch einen Bus der BVG erreichen, der gerade seine Türen schloss und von der Haltestelle am Blasewitzer Ring anfuhr. Nach ersten Erkenntnissen klopfte sie noch mit der Hand, in Höhe der zweiten Achse, gegen die Karosse des Busses, geriet dabei jedoch zwischen Bus und Bordsteinkante, stürzte und erlitt schwere Beinverletzungen. Alarmierte Rettungskräfte brachten sie zur stationären Behandlung in eine Klinik. Die weitere Bearbeitung des Unfalles übernimmt der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 2.