Fahrzeug angezündet

Nr. 3043

In der Nacht von Sonntag zu Montag brannte ein Transporter in Treptow. Ein Zeuge bemerkte am 30. Dezember, gegen 2.20 Uhr, Feuer im rechten vorderen Bereich des Fahrzeuges, welches in der Dahmestraße parkte. Er alarmierte Polizei und Feuerwehr, welche den Brand löschten. Der Transporter einer Postzustellfirma wurde im vorderen rechten Bereich erheblich beschädigt. Nach einer Prüfung ergaben sich bislang keine Hinweise auf eine politische Motivation, sodass ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt Berlin die Ermittlungen wegen Brandstiftung übernommen hat.