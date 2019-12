Autofahrer kontrolliert - Drogen gefunden

Nr. 3036

In der vergangenen Nacht wurde ein Autofahrer in Lankwitz kontrolliert. Gegen 23 Uhr hielten Polizeikräfte den Mercedes-Fahrer an der Paul-Schneider-Straße Ecke Leonorenstraße an und überprüften ihn. Bei dem 24-Jährigen bestand der Verdacht, dass er unter Drogeneinfluss stehen könnte. Der Fahrer wurde zur Blutentnahme und erkennungsdienstlicher Behandlung in ein Polizeigewahrsam gebracht. Bei der Durchsuchung des 24-Jährigen fanden die Beamten zwei Eppendorf-Gefäße, in denen sich offenbar Kokain befand. Die beiden Gefäße wurden beschlagnahmt. Darüber hinaus fertigten die Einsatzkräfte eine Strafanzeige wegen des Verdachts der Bestechung gegen den Autofahrer, da er den Beamten unter anderem Geld angeboten hatte, sofern sie keine Ermittlungen gegen ihn einleiten würden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Autofahrer entlassen.