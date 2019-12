Haftbefehl wegen Totschlags erlassen

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 3035

Gestern erließ ein Richter einen Haftbefehl wegen Totschlags gegen einen jungen Mann. Am vergangenen Freitag alarmierten bisherigen Ermittlungen zufolge Zeugen gegen 16.45 Uhr die Polizei in den Kormoranweg in Buckow, da der 24-Jährige seine ein Jahr jüngere Freundin in der gemeinsamen Wohnung getötet haben soll. Polizeikräfte fuhren zu der Wohnung und entdeckten die junge Frau leblos. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und einem Richter vorgeführt. Die Ermittlungen führt die 7. Mordkommission.