Jobcenter beschmiert

Nr. 3032

Gestern früh wurde ein Jobcenter in Kreuzberg beschädigt. Ersten Erkenntnissen zufolge hörte eine Passantin gegen 4.30 Uhr das Geräusch zerbrechender Glasflaschen aus Richtung des Jobcenters in der Rudi-Dutschke-Straße. Als sie sich dorthin begeben hatte, stellte sie Farbschmierereien fest und alarmierte die Polizei. Der Eingangsbereich des Jobcenters wurde an Türen und Fenstern großflächig mit Farbe beschmiert. Tatverdächtige konnten nicht festgestellt werden. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt Berlin hat die Ermittlungen übernommen.