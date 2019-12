Rassistisch beleidigt und geschlagen

Nr. 3029

In der vergangenen Nacht kam es zu einem rassistischen Übergriff in Kreuzberg. Nach bisherigen Erkenntnissen soll eine 34-Jährige gegen 1.30 Uhr in einem Zug der Linie U8 in Höhe des U-Bahnhofs Schönleinstraße von einem ihr unbekannten Mann zunächst unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen worden sein. Anschließend habe der Mann sie rassistisch beleidigt. Die Geschädigte verließ kurz darauf die U-Bahn, während der Angreifer weiterfuhr. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt Berlin übernimmt die weiteren Ermittlungen.