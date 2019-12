Gestohlenes Auto angezündet

Nr. 3028

In der Nacht von Freitag zu Samstag brannte ein Auto in Wilmersdorf. Nach bisherigen Erkenntnissen bemerkte ein Anwohner der Kahlstraße gegen 0.55 Uhr einen lauten Knall und sah dann aus dem Fenster, dass ein Toyota in Flammen stand und sich eine Person zügig vom Auto entfernte. Die alarmierte Feuerwehr löschte das brennende Auto. Auch ein davor parkender VW wurde durch die Hitzeeinwirkung am Heck beschädigt. Personen wurden nicht verletzt. Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Toyota seit Juni 2019 als gestohlen gemeldet war. Die weiteren Ermittlungen dauern an.