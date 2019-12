Neukölln/Lichtenberg/Reinickendorf

Zwischen Samstag und Sonntag brannten mehrere Fahrzeuge in Berlin. In allen Fällen wird von Brandstiftung ausgegangen. Die Brandkommissariate beim Landeskriminalamt Berlin übernahmen die Ermittlungen.

Nr. 3022

In der Nacht von Freitag zu Samstag alarmierte ein Passant gegen 0.30 Uhr die Polizei und Feuerwehr zur Thiemannstraße in Neukölln, nachdem er Flammen an einem geparkten Mercedes bemerkt hatte. Brandbekämpfer löschten das Feuer. Der Wagen brannte komplett aus.

Nr. 3023

Feuerwehrleute löschten gestern Abend, gegen 18.30 Uhr einen im Vollbrand stehenden Kleintransporter im Kietzer Weg in Lichtenberg. Das Fahrzeug brannte komplett aus.

Nr. 3024

In der vergangenen Nacht stellten Passanten gegen 22.15 Uhr auf einem Parkplatz am Senftenberger Ring Ecke Straupitzer Steig im Märkischen Viertel einen brennenden VW fest und alarmierten Polizei sowie Feuerwehr. Letztere löschten die Flammen.

Nr. 3025

In der Sewanstraße in Friedrichsfelde hat ein Passant in der vergangenen Nacht, gegen 23.45 Uhr Flammen an einem auf einem Anwohnerparkplatz stehenden SUV bemerkt. Alarmierte Feuerwehrleute löschten das Feuer sowohl an diesem als auch an einem BMW-Kombi, auf den die Flammen übergegriffen hatten. Beide Fahrzeuge brannten nahezu vollständig aus. Ein in der Nähe geparkter Smart wurde durch Hitzeeinwirkung beschädigt.

Nr. 3026

Gegen 0.30 Uhr brannte in der vergangenen Nacht in der Lückstraße in Rummelsburg ein Reifen eines geparkten Kleinbusses. Alarmierte Polizeikräfte erstickten die Flammen mit einem Feuerlöscher. Das Fahrzeug wurde leicht beschädigt.

Nr. 3027

In der vergangenen Nacht rief ein Passant gegen 1.15 Uhr Polizei und Feuerwehr in die Wutzkyallee im Neuköllner Ortsteil Gropiusstadt, nachdem er ein Feuer auf dem Dach eines geparkten Fiat bemerkt hatte. Brandbekämpfer löschten die Flammen am Heck. Der Wagen wurde stark beschädigt.