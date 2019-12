Lebensmitteldiscounter mit Schusswaffe und Messer überfallen

Nr. 3021

Freitagabend wurde ein Lebensmitteldiscounter in Kreuzberg überfallen. Nach bisherigen Erkenntnissen betraten zwei Täter gegen 20.15 Uhr das Geschäft am Oranienplatz, bedrohten die 47-jährige Kassiererin mit einem Messer sowie einer Schusswaffe und verlangten Geld. Die Frau kam der Aufforderung der Täter nach. Die beiden Männer flüchteten anschließend unerkannt mit der Beute. Die Kassiererin kam mit einem Schock in ein Krankenhaus. Ein Raubkommissariat der Polizeidirektion 5 hat die Ermittlungen übernommen.