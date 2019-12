Auseinandersetzung eskaliert - zwei Schwerverletzte

Nr. 3020

Bereits in der Nacht von Freitag zu Samstag kam es in Mariendorf zu einer Auseinandersetzung, bei der drei Personen mit Messern verletzt wurden. Bisherigen Erkenntnissen zufolge sollen drei Männer im Alter von 31, 32 und 33 Jahren gegen 2.40 Uhr am Mariendorfer Damm mit sechs Unbekannten in Streit geraten sein. Zwei der sechs Tatverdächtigen sollen im Zuge dessen ein Messer gezogen und auf die drei Männer eingestochen haben. Anschließend flüchteten die mutmaßlichen Angreifer. Der 32-Jährige wurde durch die Stiche im Rücken und der 33-Jährige im Brustbereich lebensgefährlich verletzt. Beide kamen zu stationären Behandlungen in Krankenhäuser. Der 31-Jährige erlitt eine oberflächliche Schnittverletzung und musste nicht ärztlich behandelt werden. Die Ermittlungen dauern an.