Festnahme nach Wohnungseinbruch

Nr. 3019

Nach einem Wohnungseinbruch gestern Abend in Charlottenburg ist ein Mann vorläufig festgenommen worden. Ermittlungen zufolge bemerkte ein Anwohner der Gardes-Du-Corps-Straße gegen 19.30 Uhr einen Mann, der auf einen Balkon einer Hochparterre-Wohnung kletterte. Kurz darauf hörte er knackende Geräusche, nahm Umrisse einer Person in der dunklen Wohnung wahr und alarmierte daraufhin die Polizei. Einsatzkräfte kletterten dann ebenfalls auf den Balkon, begaben sich in die Wohnung und entdeckten den mutmaßlichen Einbrecher. Dieser sprang dann aus dem geöffneten Küchenfenster in den Innenhof und flüchtete mit einer weiteren Person. Die Polizeikräfte folgten den beiden und nahmen in der Nähe den Tatverdächtigen fest, der zuvor in der Wohnung gewesen war. Dem mutmaßlichen Komplizen gelang die Flucht. Der Festgenommene im Alter von 24 Jahren, der Diebesgut aus der Wohnung mit sich führte, wurde in ein Polizeigewahrsam gebracht, erkennungsdienstlich behandelt und der Kriminalpolizei der Direktion 2 übergeben. Er soll heute einem Richter zum Erlass eines Haftbefehls vorgeführt werden.