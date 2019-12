Radfahrer schwer verletzt

Nr. 3009

Schwere Verletzungen erlitt ein Radfahrer bei einem Unfall heute früh in Gesundbrunnen. Ersten Ermittlungen zufolge war ein 55-Jähriger gegen 6.45 Uhr mit seinem Nissan in der Pankstraße in Richtung Prinzenallee unterwegs. Als er sich in den Linksabbiegerfahrstreifen eingeordnet hatte, um dann links in die Badstraße abbiegen zu wollen, soll plötzlich der 29 Jahre alte Radfahrer von rechts in den Linksabbiegerfahrstreifen eingefahren sein, so dass der Autofahrer mit seinem Nissan den Zweiradfahrer erfasste. Der 29-Jährige stürzte und erlitt Rumpfverletzungen. Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Während der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme war die Pankstraße ab Böttgerstraße bis etwa 9.20 Uhr gesperrt. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 1 hat die weitere Unfallbearbeitung übernommen.