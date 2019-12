Auto aufgebrochen - Haftbefehl

Nr. 3006

Gestern erhielt ein mutmaßlicher Autoeinbrecher einen Haftbefehl. Bisherigen Ermittlungen zufolge hörte eine 36-jährige Anwohnerin der Straße Alt-Friedrichsfelde im Ortsteil Friedrichsfelde am 24. Dezember 2019, gegen 4 Uhr, zunächst einen Knall auf der Straße. Bei einem Blick aus dem Fenster habe sie dann beobachten können, wie sich zwei Männer an einem BMW zu schaffen machten. Anschließend flüchteten die beiden mutmaßlichen Täter mit Fahrrädern. Die Zeugin alarmierte die Polizei, welche einen der Tatverdächtigen in der Nähe festnehmen konnten. Der 26-Jährige wurde in ein Polizeigewahrsam gebracht und gestern einem Richter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zu dem zweiten Täter dauern an.