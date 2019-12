Offenbar mit Schreckschusswaffe auf Kinder geschossen

Nr. 3005

Bereits am Nachmittag des 24. Dezembers 2019 soll es zu einer versuchten gefährlichen Körperverletzung in Marzahn gekommen sein. Bisherigen Erkenntnissen zufolge soll ein 60-jähriger Mann gegen 15.30 Uhr drei Kinder im Alter von sieben, acht und zehn Jahren aus einem offenen Fenster einer Wohnung in der Schorfheidestraße heraus angesprochen und anschließend mit einer Pistole dreimal gezielt auf sie geschossen haben. Die Kinder, welche unverletzt blieben, sollen daraufhin zu ihren Eltern gerannt und das Erlebte erzählt haben. Eine Zeugin habe daraufhin beobachtet, wie der Mann durch das offene Fenster weitere Schüsse in Richtung einer Schule abgegeben haben soll. Alarmierte Polizisten durchsuchten daraufhin die Wohnung des 60-Jährigen und beschlagnahmten 300 Platzpatronen sowie einen Schlagring. Eine Schreckschusswaffe sowie 27 weitere Platzpatronen konnten im Gebüsch vor dem Fenster des Tatverdächtigen aufgefunden und beschlagnahmt werden. Eine bei dem mutmaßlichen Täter durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von rund 1,1 Promille. Nach Personalienfeststellung wurde er am Ort entlassen. Der 60-Jährige muss sich nun neben der versuchten gefährlichen Körperverletzung wegen Verstößen gegen das Waffengesetz verantworten.