Nr. 3004

In der vergangenen Nacht brannten zwei Autos in Tempelhof. Nach bisherigen Erkenntnissen bemerkte ein Anwohner gegen 22.15 Uhr den Brand in der Götzstraße und alarmierte die Feuerwehr. Diese konnte die beiden brennenden Volkswagen vollständig löschen. Personen wurden nicht verletzt. Ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt Berlin ermittelt wegen Brandstiftung.