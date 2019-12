Drei leicht verletzte Männer bei Unfall

Nr. 3003

Bei einem Unfall gestern Mittag in Buckow sind drei Männer leicht verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 34-Jähriger gegen 13.20 Uhr mit einem Krankentransporter im Mollnerweg in Richtung Ringslebenstraße unterwegs und stieß am Heideläuferweg mit einem von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigen Opel zusammen, mit dem ein 21-Jähriger den Heideläuferweg in Richtung Johannisthaler Chaussee befuhr. In der Folge kippte der Krankenwagen auf die linke Seite und rutschte gegen zwei geparkte Peugeot. Der Fahrer des Krankentransporters, sein 29 Jahre alter Kollege und der 67-jährige Patient erlitten leichte Verletzungen, wurden in Kliniken gebracht und konnten diese nach ambulanten Behandlungen wieder entlassen. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 4 hat die weitere Unfallbearbeitung übernommen.