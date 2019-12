Zeugen vertreiben Einbrecher

Nr. 2996

In Gesundbrunnen ließen in der vergangenen Nacht drei Kriminelle von ihrem Vorhaben ab, nachdem Zeugen lautstark auf sich aufmerksam gemacht hatten. Nach derzeitigen Erkenntnissen hatten sich drei Unbekannte, die maskiert waren, gegen 2 Uhr gewaltsam Zugang zu einem Spätkauf in der Brunnenstraße verschafft und dort im Innern des Geschäfts versucht, einen Geldautomaten aufzuhebeln. Zeugen hatten das Trio bemerkt und sich daraufhin, nach eigenen Angaben, lautstark bemerkbar gemacht, woraufhin die Kriminellen von ihrem Vorhaben abließen und in einem schwarzen Audi mit offenstehendem Kofferraum flüchteten. Eine Absuche nach den Tätern verlief negativ. Die Ermittlungen dauern an.