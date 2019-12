Nr. 2987

In Lichtenberg brannte in der vergangenen Nacht ein Kleinkraftrad. Ein Anwohner der Giselastraße bemerkte gegen 4 Uhr das brennende Zweirad und alarmierte Feuerwehr und Polizei. Die Brandbekämpfer löschten das Feuer, das Kleinkraftrad brannte jedoch vollständig ab. Weitere Fahrzeuge wurden bei dem Brand nicht beschädigt, verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung dauern an.