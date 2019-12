Fußgängerin betrat Fahrbahn und erlitt schwere Verletzungen

Nr. 2982

Eine Frau betrat heute Vormittag die Fahrbahn einer Straße in Hellersdorf. Nach ersten Erkenntnissen befuhr eine 22-jährige mit ihrem Mazda gegen 8 Uhr die Alte Hellersdorfer Straße in Richtung Zossener Straße, von der Klausdorfer Straße kommend, entlang. In Höhe einer Bibliothek soll sie die 44-Jährige Fußgängerin übersehen haben, welche gerade die Alte Hellersdorfer Straße an einem Fußgängerüberweg überqueren wollte, und erfasste sie mit ihrem Wagen. Die Frau wurde durch den Zusammenprall mehrere Meter weggeschleudert und prallte gegen eine Bordsteinkante. Dadurch erlitt sie schwere Kopf- und Rumpfverletzungen und wurde von alarmierten Rettungskräften zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht. Die 22-Jährige blieb unverletzt. Den Unfall ermittelt nun der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 6.