Einschüsse in Geschäft

Nr. 2972

Heute Morgen stellte der Inhaber eines Gärtnerei- und Gewächshausgeschäfts in Mariendorf gegen 8.30 Uhr sechs Einschüsse an den Fenstern zur Lagerhalle fest. Nach bisherigen Erkenntnissen schossen unbekannte Täter außerhalb der Öffnungszeiten mit einer scharfen Schusswaffe auf die Fenster. Zum Tatzeitpunkt befanden sich keine Personen in dem Geschäft in der Ullsteinstraße. Es wurde niemand durch die Tat verletzt. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an.