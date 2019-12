Motorrollerfahrer bei Unfall verletzt

Nr. 2969

Bei einem Verkehrsunfall in Lichtenberg erlitt gestern Abend ein 44 Jahre alter Motorrollerfahrer schwere Verletzungen. Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr ein 28-Jähriger gegen 18.20 Uhr mit seinem Mercedes in der Rüdigerstraße und bog nach links in die Siegfriedstraße ab. Hierbei übersah er offenbar den ihm entgegenkommenden Rollerfahrer und stieß mit ihm zusammen. Der 44-Jährige stürzte und wurde von. Rettungskräften der Feuerwehr zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.