Überfall in Tankstelle – Mitarbeiterin mit Messer bedroht

Nr. 2968

Ein maskierter Mann hat gestern Abend die Angestellte einer Tankstelle in Wittenau überfallen. Nach derzeitigen Erkenntnissen betrat der Maskierte den Verkaufsbereich der Tankstelle in der Oranienburger Straße gegen 20.50 Uhr, hielt der 57 Jahre alten Angestellten ein Messer vor und forderte Bargeld. Die Bedrohte kam dem nach und der Kriminelle flüchtete. Die Frau blieb körperlich unverletzt. Die Ermittlungen wegen schweren Raubes dauern an.