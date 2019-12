Fußgängerin von Auto erfasst und schwer verletzt

Nr. 2965

In der vergangenen Nacht wurde eine Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall in Neukölln schwer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen und Zeugenaussagen soll die 31-Jährige gegen 23 Uhr die Pannierstraße überquert haben, obwohl die Fußgängerampel Rot angezeigt haben soll. Dabei soll sie einem 30-jährigen Taxifahrer, welcher die Pannierstraße vom Maybachufer kommend in Richtung Sonnenallee befuhr, vor das Auto gelaufen sein. Trotz Gefahrenbremsung habe der Autofahrer einen Zusammenstoß nicht verhindern können. Die Passantin prallte gegen Motorhaube und Windschutzscheibe des Taxis und wurde dann auf die Fahrbahn geschleudert. Mit schweren Verletzungen wurde sie in ein Krankenhaus gebracht und stationär aufgenommen. Der Taxifahrer blieb unverletzt.