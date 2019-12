Einbrecher ertappt - Festnahme

Nr. 2958

Ein mutmaßlicher Einbrecher ging Polizisten des Abschnitts 32 gestern Abend in Mitte ins Netz. Gegen 18.50 Uhr wurde der Mieter einer Wohnung in der Neuen Grünstraße durch eine Alarmierung auf einen Einbruch in seine Erdgeschosswohnung aufmerksam und alarmierte die Polizei. Er begab sich zudem selbst schnell nach Hause und sah noch einen Mann flüchten. Die alarmierten Beamten nahmen den Flüchtenden noch in der Nähe in der Neuen Grünstraße fest. Bei ihm fanden sie einen Schraubendreher, der als mögliches Tatwerkzeug beschlagnahmt wurde, da an einem Fenster zur Wohnung Beschädigungen festgestellt worden waren. Der 32-Jährige wurde der Kriminalpolizei der Direktion 3 überstellt, welche die weiteren, noch andauernden Ermittlungen übernommen hat.