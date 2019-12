Zusammenstoß auf Radweg

Nr. 2951

Bei einem Verkehrsunfall in Zehlendorf wurden heute Vormittag ein Fußgänger schwer und ein Radfahrer leicht verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen fuhr ein 16 Jahre alter Radfahrer gegen 10.30 Uhr auf dem Radweg der Potsdamer Straße in Richtung Zehlendorf-Mitte, als aus Richtung der Fahrbahnen kommend ein Fußgänger den Radweg kreuzte und von dem Jugendlichen erfasst wurde. Beide stürzten. Der Radfahrer erlitt einen Schock und leichte Verletzungen am Kopf. Der 53-jährige Fußgänger wurde mit schweren Kopfverletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Verkehrsermittlungsdienst der Direktion 4 hatte die Ermittlungen am Unfallort übernommen.