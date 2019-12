Nr. 2948

Unbekannte beschädigten während des vergangenen Wochenendes einen Kleintransporter eines Wohnungsunternehmens in Charlottenburg-Nord. Heute früh gegen 6.30 Uhr stellte ein Mitarbeiter der Firma an dem am Reichweindamm geparkten Opel rote, aufgesprühte Schriftzeichen fest. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes hat die weiteren Ermittlungen zu der Sachbeschädigung übernommen.