Frau verstirbt an den Folgen eines Verkehrsunfalls

Nr. 2945

Eine 76-Jährige, die am Freitag, den 6. Dezember 2019, bei einem Verkehrsunfall in Lankwitz schwere Verletzungen erlitten hatte, starb am vergangenen Samstag in einem Krankenhaus.

Die Frau hatte am Unfalltag gegen 18.45 Uhr die Paul-Schneider-Straße bei Grün überquert und war von dem Hyundai eines 23-Jährigen erfasst worden, der von der Mühlenstraße nach links in die Paul-Schneider-Straße abgebogen war. Rettungskräfte hatten die Verletzte versorgt und mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, in dem sie ihren Verletzungen erlag. Die Frau ist die 37. Verkehrstote im Jahr 2019.