Feuer greift auf Wohnhaus über

Nr. 2943

In der vergangenen Nacht wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Grundstück in Zehlendorf alarmiert. Gegen 0.25 Uhr bemerkte der 41-jährige Bewohner eines Hauses im Hegauer Weg Brandgeruch und sah Flammen an einem in der angrenzenden Kfz-Werkstatt abgestellten Kundenfahrzeug, die sich bereits über einen Carport zum Dach des Hauses ausgebreitet hatten. Zwei weitere abgestellte Autos wurden durch die Hitzeentwicklung ebenfalls beschädigt. Verletzt wurde niemand. Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung hat ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen.