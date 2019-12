Jugendlicher schwer verletzt

Nr. 2939

Die Kriminalpolizei der Direktion 6 hat gestern Abend die Ermittlungen zu einer versuchten räuberischen Erpressung übernommen. Nach bisherigen Ermittlungen war ein 17-Jähriger gemeinsam mit einem ein Jahr jüngeren Bekannten in der Zingster Straße in Neu-Hohenschönhausen unterwegs, als er von einem der Beschreibung nach Jugendlichen angesprochen und nach persönlichen Daten gefragt wurde. Der 17-Jährige verweigerte die Herausgabe von den geforderten Daten, woraufhin sein Gegenüber ihm mit Schlägen drohte und die Jacke des 17-Jährigen forderte. Auch das verweigerte der Bedrohte. In der Folge entwickelte sich dann ein Gerangel zwischen den beiden Jugendlichen. Dabei schlug der Täter dem 17-Jährigen mehrmals mit einer Faust ins Gesicht. Um weitere Angriffe zu verhindern, bot der 17-Jährige dem Täter 10 Euro an. Dieser nahm das Geld und flüchtete anschließend. Alarmierte Rettungskräfte versorgten den 17-Jährigen zunächst am Ort und brachten ihn im Anschluss mit Gesichtsverletzungen, unter anderem herausgeschlagene Zähne und der Verdacht eines Nasenbeinbruchs, in ein Krankenhaus, in dem er eine Nacht zur Beobachtung verblieb. Sein 16-jähriger Begleiter blieb unverletzt. Das Raubkommissariat der Polizeidirektion 6 ermittelt.